Гранит с фасада здания МИД отреставрируют

Здание МИД — одна из семи построенных «сталинских высоток» — возведено в 1948—1953 годах. Центральная часть здания состоит из 27 этажей, его высота — 172 метра. Цоколь облицован красным гранитом, а фасад — светлыми керамическими блоками. Центральная часть высотки через уступы ярусов переходит в боковые 16-этажные крылья, а за ними — в шестиэтажные. Эти корпуса связывают массив здания с окружающей его жилой застройкой.