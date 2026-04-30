Пожароопасный сезон открыли в пяти лесничествах Хабаровского края

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.