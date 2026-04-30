Пожароопасный сезон открыли в пяти лесничествах Хабаровского края

В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края подписали приказы о начале пожароопасного сезона ещё в пяти лесничествах: Высокогорном, Тумнинском, Баджальском, Северном и Советском, которые расположены в Советско-Гаванском, Ванинском и Верхнебуреинском районах региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», документы начали действовать 29 апреля.
По информации пресс-службы ведомства, в регионе пожароопасный сезон уже открыт в 31 лесничестве из 40. Решение принято в связи установившимися положительными среднесуточными температурами и полным сходом снежного покрова на этих территориях. В связи с этим местным жителям напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
Отметим, что по состоянию на утро 30 апреля в Хабаровском крае зарегистрирован один лесной пожар. Термоточка площадью 134 гектара действует на территории Верхнебуреинского района. Добавим, что за минувшие сутки специалисты лесопожарных подразделений справились с тремя возгораниями на площади в 59 гектаров. Сейчас к ликвидации лесных пожаров привлечено 40 человек, 6 единиц наземной техники и один вертолёт.
Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.