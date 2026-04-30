В ЕАО открыли навигацию и напомнили о штрафах до 20 тысяч рублей

Судоводителям напомнили о документах и штрафах перед выходом на воду.

В ЕАО с 30 апреля стартовал навигационный сезон, — сообщает МЧС региона. Инспекторы ГИМС уже провели смотр техники и готовы к патрулированию водных объектов.

Судоводителям напоминают: перед выходом на воду маломерное судно должно быть зарегистрировано, пройти освидетельствование и быть полностью укомплектовано средствами безопасности. У владельца также должны быть при себе удостоверение на право управления и регистрационные документы.

За нарушения предусмотрены штрафы. За незарегистрированное судно придётся заплатить от 15 до 20 тысяч рублей, за отсутствие удостоверения — от 10 до 15 тысяч. Эксплуатация судна без освидетельствования обойдётся в сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

В МЧС призывают соблюдать правила безопасности на воде и учитывать погодные условия при планировании выходов.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
