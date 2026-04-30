Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План «Ковёр» введён в семи аэропортах России

Временные ограничения на полёты введены в семи российских авиагаванях. Об этом проинформировала пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

Ограничения на приём и выпуск введены в аэропортах: Тамбова (Донское), Саратова (Гагарин), Волгограда, Пензы, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка), а также Нижнего Новгорода (Чкалов). Как отмечается в ведомстве, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Украинские беспилотники атакуют Нижегородскую область уже более двух часов. Под удар попали города Дзержинск и Кстово. В Дзержинске прозвучало около десяти взрывов. Вспышки мелькали в разных районах города. Системы ПВО с 00:40 отразили минимум три волны вражеских дронов. По словам жителей Кстово, взрывы раздались в южной и центральной части города. Три хлопка прогремели в 02:45 ночи. От них сработали автомобильные сигнализации и задрожали стёкла в рамах.

