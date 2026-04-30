Полковник США Уилкерсон выступил с заявлением после беседы Путина и Трампа

Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон после беседы Владимира Путина и Дональда Трампа назвал их отношения особенными.

Источник: Аргументы и факты

Отношения президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа приобрели уникальный характер, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Так он прокомментировал телефонный разговор глав государств, который состоялся 29 апреля.

«Отношения между Трампом и Путиным — это нечто особенное. Похоже, они умеют общаться, даже не обращая внимания на шум…» — сказал эксперт в эфире YouTube-канала блогера Марио Навфала.

Уилкерсон уверен, что прошедшая беседа приближает окончание украинского конфликта. По его словам, на этом фоне главе киевского режима Владимиру Зеленскому всё труднее поддерживать иллюзию того, что у Украины дела идут хорошо.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что разговор Путина и Трампа 29 апреля продолжался более полутора часов. В ходе беседы российский лидер сообщил о готовности объявить перемирие по случаю празднования Дня Победы. Трамп в ответ поддержал инициативу России.

После телефонного разговора президент США выразил уверенность, что ситуация вокруг Украины разрешится достаточно быстро.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше