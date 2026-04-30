Трутнев назвал должное количество аварийно-спасательных центров на Севморпути

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Количество арктических комплексных аварийно-спасательных центров на протяжении Северного морского пути должно достигнуть шести. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера-полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
«Арктический комплексный аварийно-спасательный центр — часть системы Северного морского пути. Севморпуть — очень важный транспортно-логистический маршрут для нашей страны. Он пользуется все большей популярностью и в России, и в окружающих странах. Для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и чтобы в случае каких-либо невзгод было на кого положиться, должны существовать по всей трассе Севморпути пункты МЧС. Мы сейчас обсуждали, что существует три таких пункта, а должно быть шесть. Я надеюсь, что эта работа будет проведена», — сказал Трутнев.
Арктический комплексный аварийно-спасательный центр направлен на защиту населения, территории и критически важных объектов для национальной безопасности от рисков природного и техногенного характера. Территория прикрытия — весь Чукотский автономный округ и часть Северного морского пути.
В структуру арктического комплексного аварийно-спасательного центра входят поисково-спасательное подразделение, отдел повседневного управления, отдел материально-технического обеспечения, медицинский пункт.
Силы и средства арктического центра позволят обеспечить постоянную готовность и сократить время реагирования сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в труднодоступных районах. В арктическом центре работают 50 специалистов, в том числе 29 спасателей заступают на дежурство. На их вооружении — 31 единица современной спецтехники: это аварийно-спасательные машины, вездеходы, техника повышенной проходимости, аэролодки, катера. Основу центра составляют поисково-спасательное подразделение, орган повседневного управления, подразделение применения беспилотных авиасистем, материально-технического и медицинского обеспечения.
Арктический комплексный аварийно-спасательный центр аттестован на право ведения поисково-спасательных работ. С начала 2026 года АКАСЦ ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу реагировал 14 раз на различные происшествия, при этом было спасено три человека.