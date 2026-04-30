Reuters: у посольства США в Багдаде ликвидировали разведывательный БПЛА

Разведывательный беспилотный летательный аппарат ликвидирован у посольства Соединённых Штатов в столице Ирака, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников.
«Разведывательный дрон, пролетавший рядом с посольством США в Багдаде, был ликвидирован», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что при нейтрализации беспилотника были задействованы оборонные системы США и Ирака.
Напомним, беспилотный летательный аппарат атаковал логистический центр посольства Соединённых Штатов в Багдаде, который находится рядом с международным аэропортом иракской столицы. После удара на объекте начался пожар.
Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты атаковали нефтехранилища на месторождении Бузурган в провинции Майсан на юго-востоке Ирака.