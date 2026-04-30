Эксперт Добротина рассказала, чем помогают мемы на уроках литературы

Эксперт выделила несколько ступеней работы с мемами: от узнавания сюжета или героя через эмоции к обсуждению проблемы, после — к интерпретации текста. Она также предложила сравнивать мемы с цитатами из классики и создавать собственные мемы по цитатам, но так, чтобы не потерять смысл первоисточника. При этом она предостерегла от крайностей: «Не стоит бросаться в крайности, приклеивать мемы к каждому уроку: мем — это не замена чтения. Просто предлагаю отказаться от установки “не пущать”, а поискать новые приемы, чтобы классика стала понятнее и доступнее, а занятия интереснее», заключила она.