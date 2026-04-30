Эксперт Добротина рассказала, чем помогают мемы на уроках литературы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Мемы могут стать эффективным инструментом на уроках литературы, если использовать их методически грамотно, а не просто как развлечение. С их помощью можно создать проблемную ситуацию, задать провокационный вопрос и вывести учеников к обсуждению классического текста. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, заведующая Центром филологического общего образования ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева» Ирина Добротина.
«Методически грамотный учитель опирается на принцип цифровой дидактики: зачем бороться с форматом, близким ученику, если можно использовать этот формат как свой инструмент. С помощью мема можно создать проблемную ситуацию, задать провокационный вопрос, использовать яркий визуальный образ, чтобы потом выйти на обсуждение самого текста», — сказала Добротина.
В качестве примера эксперт привела мем с Чацким («А судьи кто?») с подписью «Когда зашли в учительскую, а там весь педсовет». «Смешно, узнаваемо, а учителю легко перекинуть мостик к оригиналу: “А кого Чацкий имел в виду на самом деле?”, — отметила она. По мнению специалиста, задача учителя — вырастить вдумчивого читателя, который сначала улыбнется мему, а затем поднимется до узнавания прецедентного текста.
Эксперт выделила несколько ступеней работы с мемами: от узнавания сюжета или героя через эмоции к обсуждению проблемы, после — к интерпретации текста. Она также предложила сравнивать мемы с цитатами из классики и создавать собственные мемы по цитатам, но так, чтобы не потерять смысл первоисточника. При этом она предостерегла от крайностей: «Не стоит бросаться в крайности, приклеивать мемы к каждому уроку: мем — это не замена чтения. Просто предлагаю отказаться от установки “не пущать”, а поискать новые приемы, чтобы классика стала понятнее и доступнее, а занятия интереснее», заключила она.