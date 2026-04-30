Онищенко не исключил, что новому виду коронавируса удастся мутировать

Заместитель президента РАО считает, что новая разновидность вируса может заразить человека.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вероятность появления нового вида коронавируса, который сможет мутировать и заразить человека, существует. Такое мнение высказал ТАСС академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Коронавирусов большое разнообразие, которые уже описаны, которых знают, которые имеют какие-то свои определенные особенности. Одни ближе к летучим мышам, как был COVID-19, другие — к мелким теплокровным. У каждого есть свои предпочтения, но, в принципе, они все примерно одинаковые. И все они рано или поздно стремятся проникнуть в человека, потому что людей много, и им все-таки вольготнее выживать. Не исключается, что где-нибудь в 2029 году какой-то вирус еще раз попытается зайти на человеческую популяцию», — сказал Онищенко.

Ранее в сети появилась информация, что международная группа ученых обнаружила у летучих мышей в Восточной Африке новый коронавирус, который может проникать в клетки человека. Комментируя эту новость, академик отметил, что на самом деле любой вирус проникает в клетки человека. Не исключено, что конкретно этот вирус отличается от остальных, имеет некие особенности, которые вызывают опасения, но оснований для серьезной тревоги пока мало, поскольку человек им пока не заражался.