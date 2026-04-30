Онищенко не исключил, что новому виду коронавируса удастся мутировать

«Коронавирусов большое разнообразие, которые уже описаны, которых знают, которые имеют какие-то свои определенные особенности. Одни ближе к летучим мышам, как был COVID-19, другие — к мелким теплокровным. У каждого есть свои предпочтения, но, в принципе, они все примерно одинаковые. И все они рано или поздно стремятся проникнуть в человека, потому что людей много, и им все-таки вольготнее выживать. Не исключается, что где-нибудь в 2029 году какой-то вирус еще раз попытается зайти на человеческую популяцию», — сказал Онищенко.