Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году

Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026. Это следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники, которые охраняют правопорядок, не должны прикасаться к сдающим экзамен и их вещам. При срабатывании металлоискателя организатор предложит школьнику добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. В случае отказа сдать запрещенную вещь ученика не допустят в пункт проведения ЕГЭ.
Повторно к сдаче экзамена по этому учебному предмету в резервные сроки нарушившего правила могут допустить только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии, уточнили в Роспотребнадзоре, передает агентство.
Ранее Рособрнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ-2026. Участники экзамена, помимо обязательных вещей (черная ручка и паспорт), могут взять с собой лекарства, перекус, бутылку воды и специальные техсредства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
23 апреля глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что отмена ЕГЭ в ближайшие годы не планируется. По его словам, альтернативная система поступления в вузы может появиться не ранее чем через 10 лет.