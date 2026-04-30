Отец Бастрыкина засек почти 400 немецких самолетов в Великую Отечественную войну

Отец главы СК России Александра Бастрыкина Иван Бастрыкин в годы Великой Отечественной войны на Северном флоте обнаружил в небе почти 400 немецких самолетов. Об этом стало известно из архивных документов.
Согласно документам, весной 1943 года Бастрыкин-старший на дальних подступах выявлял немецкие бомбардировщики, в том числе Junkers Ju 88, помогая предотвращать ночные налеты на Мурманск.
Отец главы СК фиксировал появление истребителей Messerschmitt Bf 109. В одном из эпизодов ему удалось обнаружить группу из 30 самолетов, направлявшихся к базе флота. Это позволило своевременно поднять истребители и сорвать атаку.
Служа командиром отделения радиометристов отдельного батальона ВНОС Иван Бастрыкин был представлен к медали «За боевые заслуги». Также он награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией».
Ранее KP.RU сообщал, что отец президента России Владимира Путина бил фашистов на Невском пятачке. Он вместе товарищем подобрались к вражескому блиндажу и готовились к операции, когда неожиданно появился немец. Противник бросил гранату, отец Путина получил тяжелые ранения.