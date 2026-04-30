В Хабаровском крае квартиры для новоселов по президентской программе «Доступное арендное жилье в ДФО» строят сразу в нескольких жилых комплексах краевой столицы: «Северный парк», «На семи холмах», «Живописный сад», «Южный квартал», «Чемпион». До конца года на условиях льготной аренды в них заедут почти 1,5 тысячи семей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
"При поддержке президента Владимира Путина наш регион демонстрирует хорошие показатели по вводу жилья — это новый импульс в развитии Хабаровского края при участии крупных девелоперов, это поддержка приоритетных категорий наших граждан, — рассказали в министерстве строительства края.
Участвовать в программе доступного жилья могут ветераны СВО, молодые семьи, работники бюджетной сферы и предприятий оборонно-промышленного комплекса. С прошлого года заселено уже 582 квартиры: 84 квартиры в Комсомольске-на-Амуре в жилом комплексе «Интернациональный», 240 — в Хабаровске в ЖК «Начало», 113 — в ЖК «Северный парк» и 145 в ЖК «Живописный сад».
До конца года ещё 1,5 тысячи семей в Хабаровском крае переедут в доступное арендное жилье. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края.
1 / 3.
«Собственного жилья у нас не было. Семья большая, пятеро детей, конечно, и квартиру нужно снимать соответствующую по квадратам — арендная плата тогда составляла около 70 тысячи рублей. О том, что Президент запустил такую программу узнала от мужа, собрали все необходимые документы, и вот мы теперь здесь — в новой трехкомнатной квартире по очень приятной цене, и это при условии, что квартиру сдают уже с мебелью и техникой! Порадовало еще, что нас сопроводили на всех этапах и даже помогли с устройством детей в школу и детский сад, огромная благодарность», — поделилась участница программы.
Кроме сниженной арендной платы, жильцы отмечают еще ряд плюсов: безопасные внутренние дворы без машин, с прогулочными зонами, детскими и тренажерными площадками для разных возрастов, доступная инфраструктура. Например, в шаговой доступности от одного из ЖК, где заселение в арендные квартиры запланировано уже на этот год, строится масштабный спортивный комплекс, не имеющий аналогов на Дальнем Востоке. Он будет включать четыре ледовые площадки, три спортивные школы для детей, бассейн и фитнес-клуб.