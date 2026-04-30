В Новосибирске ограничат движение транспорта 6, 8 и 9 мая

Мэрия Новосибирска предупредила водителей о масштабных перекрытиях дорог 6, 8 и 9 мая. Ограничения введут, чтобы безопасно провести репетиции и празднование 81-й годовщины Победы. Главные изменения затронут центр города, Ленинский район и Академгородок. В эти дни на многих участках нельзя будет не только проехать, но и припарковать автомобиль.
6 мая с 18:30 до 23:00 закроют Красный проспект на участке от улицы Фабричной до улицы Гоголя. Вместе с ним перекроют почти все поперечные улицы от Советской до Мичурина. 8 мая проезд ограничат на улице Депутатской и на улице Плахотного.
В сам день праздника, 9 мая, график ограничений будет самым сложным. Утром закроют улицы Станиславского и Серебренниковскую. Днем проезд ограничат в Академгородке на улице Ильича. С 14:00 и до конца праздника центральные улицы города снова станут пешеходными. Вечером для машин закроют Октябрьский мост и прилегающие к нему магистрали на левом берегу, включая проспект Маркса. Проехать там сможет только пассажирский транспорт.
Подробнее об ограничениях движения можно узнать на сайте мэрии.