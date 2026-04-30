В Новосибирске ограничат движение транспорта 6, 8 и 9 мая

В сам день праздника, 9 мая, график ограничений будет самым сложным. Утром закроют улицы Станиславского и Серебренниковскую. Днем проезд ограничат в Академгородке на улице Ильича. С 14:00 и до конца праздника центральные улицы города снова станут пешеходными. Вечером для машин закроют Октябрьский мост и прилегающие к нему магистрали на левом берегу, включая проспект Маркса. Проехать там сможет только пассажирский транспорт.