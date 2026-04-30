Движение по переулку Литовскому ограничат для строительства газопровода к ТЭЦ-4

Общественный транспорт Хабаровска пустят по альтернативному маршруту.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске строительство газопровода от распределительной станции «Горький» к ТЭЦ-4 вплотную подобралось к жилым кварталам. Из 14 километров трубопровода 6 уже проложено, а для продолжения работ потребуется ограничение движения по ряду улиц. Первый в очереди — переулок Литовский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Перекрывать полосы на Литовском переулке в Хабаровске начнут 6 мая. Прокладку трубопровода здесь разбили на два этапа, чтобы не ограничивать движение полностью. Первый участок планируют отработать к 25 мая и сразу же приступить ко второму.

К 20 мая специалисты также доберутся до улицы Аэродромной. Работы здесь разделили на 6 этапов. На время перекрытия из-за прокладки трубопровода общественный транспорт пустят по альтернативному маршруту. Объездной путь проложат через проспект 60-летия Октября, Промывочную, Автономную и Целинную. Также временно сместят и остановки.

— Внимательно все посмотрели, вместе с районной администрацией, с жителями — есть альтернативные пути, и в ближайшее время мы должны донести до наших жителей информацию, как будет ходить транспорт, где ближайшие остановки, чтобы житель уже сегодня понимал и анализировал свой пешеходный проход, — прокомментировал заммэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин.