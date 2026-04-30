В Хабаровске пройдёт патриотический кинофестиваль «Наша Победа»

С 1 по 9 мая 2026 года в Молодёжном досуговом центре Хабаровска состоится патриотический кинофестиваль «Наша Победа» (16+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Киномарафон приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и объединит на одном экране легендарную советскую классику и современные военно-исторические ленты. Мероприятие проводят по президентскому национальному проекту «Молодёжь и дети».
В афишу вошли культовые картины: драма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», лента Леонида Быкова «В бой идут одни “старики”. Современный взгляд на героизм представят военные драмы “Т-34”, “Подольские курсанты”, “Ржев” и “28 панфиловцев”. Также зрители увидят документально-художественные проекты “Платформа 19/44” и “Забытые”, созданные продюсерским центром “Инсайт Люди”. Финальные показы пройдут 8 и 9 мая — покажут картины “Незабытые”, “В августе 44-го” и “Коридор бессмертия”.
В комитете по делам молодёжи правительства Хабаровского края отметили: «Кинематограф позволяет не просто узнать факты, а прочувствовать масштаб подвига нашего народа. Проводя фестиваль “Наша Победа”, мы стремимся укрепить связь поколений». Вход на все сеансы свободный, но из-за ограниченного числа мест нужна предварительная регистрация по специальной ссылке.
