В Иркутске повысят плату за детский сад

Стоимость присмотра и ухода за детьми в нескольких детских садах Иркутска вырастет в среднем на девять рублей в день. Как свидетельствуют объявления в коридорах садов, полный день в группе для детей от 3 до 7 лет теперь обойдётся в 136,44 рубля (около 3 тысяч рублей в месяц). Ранее родители платили 125,27 рубля в день (примерно 2 700 рублей в месяц).