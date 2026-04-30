В Иркутске повысят плату за детский сад

Стоимость присмотра и ухода за детьми в нескольких детских садах Иркутска вырастет в среднем на девять рублей в день. Как свидетельствуют объявления в коридорах садов, полный день в группе для детей от 3 до 7 лет теперь обойдётся в 136,44 рубля (около 3 тысяч рублей в месяц). Ранее родители платили 125,27 рубля в день (примерно 2 700 рублей в месяц).
В руководстве садов, как пишет НТС, поясняют, что решение принято на основании постановления мэрии. Напомним, в 2026 году в Иркутской области впервые за два года вырос максимальный родительский взнос — в среднем на 9%.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области заведующую детским садом осудили за хищение 125 тысяч рублей.