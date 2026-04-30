Миронов предложил в два раза увеличить расходы для повышения рождаемости

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Расходы на реализацию программ по повышению рождаемости должны составлять 3% ВВП. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Надо внедрять наши предложения, которые уже отчасти реализуются в регионах. И принимать принципиальное решение — об увеличении расходов на демографию. Сейчас это расходы на уровне 1,5% ВВП, нужно повышать их хотя бы до 3%», — сказал он.
Депутат напомнил, что среди программных предложений партии — прогрессивный маткапитал с увеличением выплат на вторых и третьих детей до 900 тыс. и 1,4 млн соответственно. Также предлагается ввести отдельные возрастающие выплаты на погашение ипотеки: 500 тыс. рублей при рождении первенца, 600 тыс. — на второго, 700 тыс. — на третьего ребенка.
«Эти меры могли бы дать нам 600 тыс. новых рождений в год. В 2025 году в России родилось лишь 1,18 млн детей, то есть рост мог бы быть в полтора раза», — считает парламентарий.
Кроме того, партия предлагает запустить программы социального жилья от государства, льготной аренды с правом выкупа. «Да, все эти меры требуют допрасходов. Но без вложений существенно изменить ситуацию невозможно», — добавил Миронов.