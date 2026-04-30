Эксперт Подольская рассказала, сколько должны заплатить за работу 1 и 9 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудникам должны выплатить за работу 1 и 9 мая не менее чем в двойном размере от его обычной оплаты за час или день. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«За работу в праздничные дни (в 2026 году это 1 и 9 мая) работнику обязаны выплатить не менее чем в двойном размере от его обычной оплаты за час или день. При этом коллективным договором может быть предусмотрена и более высокая оплата, но это зависит от конкретной организации», — сказала Подольская.
Она добавила, что вместо двойной оплаты работник вправе по собственному заявлению выбрать иной вариант компенсации — одинарную оплату и дополнительный день отдыха. Работодатель не может навязывать этот выбор.
Кроме этого, за работу в перенесенные выходные дни (например, если выходной переносится на понедельник, 11 мая, и становится рабочим днем) также предусмотрена повышенная оплата, но в данном случае речь идет именно о статусе выходного, а не праздничного дня.