Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Подольская рассказала, сколько должны заплатить за работу 1 и 9 мая

Эксперт Президентской академии напомнила, что сотрудникам должны заплатить не менее чем в двойном размере от его обычной оплаты за час или день.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудникам должны выплатить за работу 1 и 9 мая не менее чем в двойном размере от его обычной оплаты за час или день. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«За работу в праздничные дни (в 2026 году это 1 и 9 мая) работнику обязаны выплатить не менее чем в двойном размере от его обычной оплаты за час или день. При этом коллективным договором может быть предусмотрена и более высокая оплата, но это зависит от конкретной организации», — сказала Подольская.

Она добавила, что вместо двойной оплаты работник вправе по собственному заявлению выбрать иной вариант компенсации — одинарную оплату и дополнительный день отдыха. Работодатель не может навязывать этот выбор.

Кроме этого, за работу в перенесенные выходные дни (например, если выходной переносится на понедельник, 11 мая, и становится рабочим днем) также предусмотрена повышенная оплата, но в данном случае речь идет именно о статусе выходного, а не праздничного дня.