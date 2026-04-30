Магазины бренда «Сделано в Хабаровском крае» откроют в Беларуси и Китае

В ходе отчёта перед депутатами регионального парламента губернатор Дмитрий Демешин рассказал о развитии и поддержке предпринимательства Хабаровского края. Отдельно он упомянул о реализации проекта «Сделано в Хабаровском крае», сообщает hab.aif.ru.
Демешин сообщил, что на сегодняшний день единый зонтичный бренд «Сделано в Хабаровском крае» объединяет 140 предпринимателей региона. Участие в программе позволяет рассчитывать на поддержку. Так, предприниматели бренда представлены на одноимённой интернет-платформе, что помогает продвигать их продукцию. Также продукция хабаровского производства представлена на специальных витринах на маркетплейсах «Озон» и «Вайлдберриз». Кроме того, им предоставляется микрозаём.
«В минувшем июле мы открыли в Москве флагманский центр “Сделано в Хабаровском крае”. За время его работы заключено более 75 договоров с региональными производителями. На полках представлено более трёхсот наименований товаров. Формат доказал свою эффективность, поэтому мы готовим к открытию магазины в Калужской области, а также в Беларуси и Китае», — рассказал Дмитрий Демешин.
Губернатор подчеркнул, что необходимы дополнительные механизмы поддержки участников бренда. Он обратился к депутатам с просьбой подготовить предложения по реальным мерам для хабаровских производителей, принять нормативную базу, предусматривающую преференции для участников бренда.