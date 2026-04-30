Магазины бренда «Сделано в Хабаровском крае» откроют в Беларуси и Китае

«В минувшем июле мы открыли в Москве флагманский центр “Сделано в Хабаровском крае”. За время его работы заключено более 75 договоров с региональными производителями. На полках представлено более трёхсот наименований товаров. Формат доказал свою эффективность, поэтому мы готовим к открытию магазины в Калужской области, а также в Беларуси и Китае», — рассказал Дмитрий Демешин.