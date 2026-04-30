«Дает мудрые советы»: Волочкова рассказала, что продолжает общаться с Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что поддерживает близкое общение с певицей Аллой Пугачевой после того, как она уехала из России.
В феврале артистка перенесла две операции на ногу в клинике в ФРГ, сейчас идет процесс восстановления.
— Алла Борисовна была одной из первых, кто поддержал меня после операции, мы с ней разговаривали. Она часто дает мне очень мудрые советы в переписках, — заявила Волочкова в интервью РИА Новости.
Она подчеркнула, что очень благодарна Примадонне за ее поддержку. Балерина отметила, что отправила певице видеопоздравление с днем рождения, который был 15 апреля.
Также Анастасия Волочкова рассказала, что певец Николай Басков, с которым они ранее состояли в романтических отношениях, оказывал ей материальную и моральную поддержку, поэтому она обязана ему жизнью. По ее словам, она до сих пор чувствует нерушимую связь с артистом, которая сохраняется на протяжении 25 лет их общения.
Артистка призналась, что певец помогал ей в воспитании дочери Ариадны, практически заменив ей родного отца. По словам звезды, ее связь с исполнителем настолько крепка, что никому не удастся внести разлад в их отношения.