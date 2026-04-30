Экс-замдиректора «Калашникова» Белякова обвинили в хищении более 213 млн рублей

Бывшему заместителю директора «Калашникова» по закупкам и логистике Сергею Белякову предъявили обвинение в хищении свыше 213 млн рублей. Как передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, средства были похищены при поставках из Китая разгрузочных жилетов по гособоронзаказу.