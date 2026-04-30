Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замдиректора «Калашникова» Белякова обвинили в хищении более 213 млн рублей

Сергея Белякова обвинили в хищении свыше 213 млн рублей при поставках из Китая.

Источник: Комсомольская правда

Бывшему заместителю директора «Калашникова» по закупкам и логистике Сергею Белякову предъявили обвинение в хищении свыше 213 млн рублей. Как передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, средства были похищены при поставках из Китая разгрузочных жилетов по гособоронзаказу.

«Ущерб концерну “Калашников” составил более 213 млн рублей», — передает источник.

Он уточнил, что ключевые свидетели уже дали показания, теперь следствие ждет выводы экспертиз.

Также уточняется, что Беляков отрицает вину и уверен, что сделка с Китаем была правомерной.

Ранее правоохранительные органы объявили в розыск предпринимателя Никиту Толчанова. По версии следствия, Толчанов был посредником в мошеннической схеме при поставках средств защиты для нужд Минобороны. Речь идет о контрактах концерна «Калашников» с китайским заводом, который поставлял продукцию по завышенным ценам.