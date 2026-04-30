Экс-замдиректора «Калашникова» Белякова обвинили в хищении более 213 млн рублей

Бывшему заместителю директора «Калашникова» по закупкам и логистике Сергею Белякову предъявили обвинение в хищении свыше 213 млн рублей. Как передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, средства были похищены при поставках из Китая разгрузочных жилетов по гособоронзаказу.
«Ущерб концерну “Калашников” составил более 213 млн рублей», — передает источник.
Он уточнил, что ключевые свидетели уже дали показания, теперь следствие ждет выводы экспертиз.
Также уточняется, что Беляков отрицает вину и уверен, что сделка с Китаем была правомерной.
Ранее правоохранительные органы объявили в розыск предпринимателя Никиту Толчанова. По версии следствия, Толчанов был посредником в мошеннической схеме при поставках средств защиты для нужд Минобороны. Речь идет о контрактах концерна «Калашников» с китайским заводом, который поставлял продукцию по завышенным ценам.