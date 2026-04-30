Эксперт Пель рассказал, как обезопасить детей в интернет-среде

«Самое важное знание для ребенка — алгоритм действий, когда что-то пошло не так. “Если ты кликнул и испугался — замри. Закрой глаза или экран. Позови меня! Позвони мне тут же, сейчас же, что бы там не писали и не говорили! Мы не будем кричать, я просто помогу тебе закрыть проблему без последствий или с минимальными последствиями”. Ребенок должен знать: если он случайно сообщил код из СМС мошеннику, счет идет на минуты. Нельзя пытаться решить проблему самому, нужно немедленно звонить родителям и в банк. Обесценивание проблемы гарантирует, что в следующий раз вы узнаете о проблеме, когда деньги уже будут списаны», — рассказал Пель.