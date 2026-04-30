Эксперт Пель рассказал, как обезопасить детей в интернет-среде

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Слежка за ребенком в интернете и запреты без объяснения причин превращают его в «цифрового партизана», который ищет способы обойти защиту. Директор Института открытого дистанционного образования НГПУ Николай Пель поделился с ТАСС мнением, что необходимо использовать базовые инструменты родительского контроля.
По словам эксперта, такие инструменты — простые, бесплатные, гибкие в настройке, решают часть серьезных, базовых проблем — к примеру, позволят вернуть системный аккаунт обратно, если его украдут. Важно лишь понимать, что эти инструменты — не панацея, а цифровая гигиена, такая же привычная, как мытье рук. «Эти сервисы позволяют ограничивать время в приложениях, одобрять установку игр, блокировать отдельные откровенно опасные сайты на уровне браузера, либо контролировать время и характер занятий ребенка в сети уже по факту. То есть формировать хорошие привычки, правильный паттерн цифровой жизни ребенка», — отметил в беседе с ТАСС Пель.
Как и во многих других вопросах, здесь очень важны доверительные отношения между ребенком и родителями, и тогда средства родительского контроля не будут восприниматься ребенком как слежка или «поводок», считает эксперт. Однако ребенок все равно будет переходить по ссылкам, ведь даже учеба требует поиска информации. Однако существуют категории ссылок или определенные триггеры, увидев которые, ребенок должен автоматически остановиться и сообщить родителю. Угрозы мошенников должны быть точно понятны ребенку. Важно объяснить это не «языком страшилок». Важны доверительные разговоры, разбор чужих ошибок, неоднократные и свободные беседы и рассуждения на эту тему, отметил Пель.
«Самое важное знание для ребенка — алгоритм действий, когда что-то пошло не так. “Если ты кликнул и испугался — замри. Закрой глаза или экран. Позови меня! Позвони мне тут же, сейчас же, что бы там не писали и не говорили! Мы не будем кричать, я просто помогу тебе закрыть проблему без последствий или с минимальными последствиями”. Ребенок должен знать: если он случайно сообщил код из СМС мошеннику, счет идет на минуты. Нельзя пытаться решить проблему самому, нужно немедленно звонить родителям и в банк. Обесценивание проблемы гарантирует, что в следующий раз вы узнаете о проблеме, когда деньги уже будут списаны», — рассказал Пель.
Страх наказания.
По словам эксперта, ключевая проблема, сводящая на нет все технические ухищрения, любой родительский контроль технического или организационного плана — это страх наказания. Если школьник случайно перешел по фишинговой ссылке, ввел данные карты родителей или столкнулся с шокирующим контентом, он должен бежать к родителям, а не скрывать улики, боясь, что у него отберут телефон навсегда.
А вот обратное доверие обязательно должно иметь четкую границу, считает Пель. Ребенок не должен иметь доступа к аккаунтам родителей, еще лучше и к разблокировке их смартфонов. Коды доступа к онлайн-банкам и госуслугам — это последний рубеж, если мошенники через ребенка доберутся туда — это нанесет самый быстрый, прямой и серьезный ущерб семейному бюджету, нельзя возлагать на ребенка такую ответственность, добавил эксперт.