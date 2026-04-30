Клещи стали активнее атаковать жителей Красноярского края (видео)

В Красноярском крае за последние семь дней пострадали от присасываний клещей 188 жителей, из них 71 ребенок. Это в 6,7 раз больше, чем в середине апреля.
«Чем больше солнца и тепла, тем выше риск встречи с клещами. Эту закономерность подтверждает прошедшая неделя», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Всего же с начала сезона, а регионе зафиксировано 274 пострадавших.
Отмечается, что погодные условия позволили начать проведение акарицидных обработок только в Минусинском и Шушенском муниципальных округах.
Эпидемиологи прогнозируют рост числа нападений клещей с приходом устойчивого тепла и майских праздников. Жителей просят быть внимательными и не терять бдительность. Если обнаружили клеща на теле — аккуратно снимите его и обязательно сохраните для лабораторного исследования. График работы пунктов приема клещей на праздники можно посмотреть здесь.
