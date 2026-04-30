Клещи стали активнее атаковать жителей Красноярского края (видео)

Эпидемиологи прогнозируют рост числа нападений клещей с приходом устойчивого тепла и майских праздников. Жителей просят быть внимательными и не терять бдительность. Если обнаружили клеща на теле — аккуратно снимите его и обязательно сохраните для лабораторного исследования. График работы пунктов приема клещей на праздники можно посмотреть здесь.