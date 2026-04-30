Расплата для всех причастных: объявлен жесткий ответ за Туапсе и атаки РФ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал в интервью aif.ru, что ждет киевский режим за атаки на Туапсе и другие российские города.
Напомним, что в Туапсе после удара беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На данный момент он локализован, о чем сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Также было ликвидировано возгорание в многоквартирном доме.
«Наверное, пора бить по нефтеперегонным заводам Украины и уже ни на что не оглядываться», — сказал Колесник.
Парламентарий подчеркнул, что киевский режим не боится нанести экологический урон не только России, но и другим странам с выходом в Черное море: Румынии, Болгарии и Турции.
Депутат заявил, что необходимо полностью лишить противника возможности пользоваться портовой инфраструктурой в Николаевской и Одесской областях. Объекты атакуются постоянно, и было бы хорошо усилить интенсивность атак.
«Считаю, что удары ВСУ наносились не с суши: беспилотники не могли пролететь через Донецк и весь Краснодарский край незамеченными. Думаю, удары производятся с воды, с проходящих судов. Вполне возможно, дроны запускаются с кораблей третьих стран. Поэтому надо внимательно следить за судоходством и фиксировать, корабли каких государств заходят в украинские порты. Если какая-то третья сторона, пусть и считающаяся нейтральной, позволяет Киеву использовать свои суда для нанесения ударов, эти суда должны подлежать уничтожению. Нанесение ударов по нашей критической инфраструктуре, по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, где пострадали мирные люди и погибли дети, — это открытая военная конфронтация», — заявил Колесник.
Парламентарий также допустил, что вражеские беспилотники могут запускаться и с территории России.
«Судя по характеристикам и анализу причиненного ущерба, некоторые беспилотники самолетного типа просто не могли бы долететь и преодолеть наше ПВО — они появляются будто из-под земли. Скорее всего, их запускают с нашей же территории. Спецслужбы уже занимаются этим, но нужно тщательнее проверять все длинномеры и подозрительные железнодорожные вагоны, в которых могут провозить эти беспилотники. Поэтому сейчас весь народ должен подниматься на защиту Родины, внимательно смотреть по сторонам, быть бдительным и сообщать о любом подозрительном транспорте», — подытожил Колесник.
Ранее сообщалось, что 29 апреля российская армия нанесла удары по целям в Одессе и Одесской области. По информации военных каналов, целями стали портовая зона в Измаиле с баржами и кораблями с военными грузами, прибывшими с натовских складов в Румынии. Кроме того, были атакованы порт Килия на Дунае и несколько других объектов.