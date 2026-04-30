Апрель 2026 года бьет рекорды: месяц уже вошел в историю XXI века

Синоптик Макарова: Апрель стал самым влажным месяцем в XXI веке.

Источник: Комсомольская правда

Апрель 2026 года побил рекорды влажности XXI века и попал в топ-3 за всю историю: сумма осадков достигла 94,5 мм. Об этом сообщила синоптик Марина Макарова.

«В итоге у нас 94,5. То есть он в тройку он вошел. Если небольшие осадки в четверг пройдут над метеостанцией ВДНХ, то эта цифра может немножко повысится. И он стал самым влажным апрелем в XXI веке», — сказала эксперт для ТАСС.

Синоптик уточнила, что текущий апрель сражался за третье место с апрелем 2021 года, когда выпал 91 мм осадков. В итоге рекордсменами остаются апрель 1903 года (97 мм) на втором месте и апрель 1986 года (98 мм) на первом.

Тем временем жителей Москвы и Подмосковья предостерегли от поездок на майские праздники на дачу. Как писал KP.RU, первая часть майских окажется довольно холодной — буквально до +8 градусов прогнозируется днем 1 марта.