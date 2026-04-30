Украина хочет обжаловать выплату в 104 млн долларов Татарстану: спор рассмотрят в суде Парижа

Украина намерена обжаловать в апелляционном суде Парижа решение о взыскании с нее 104 млн долларов в пользу министерства земельных и имущественных отношений Татарстана. Об этом сообщает Global Arbitration Review.
В 2016 году Татарстан инициировал инвестиционный арбитраж против Украины, потребовав около 300 млн долларов. Претензии касались утраты доли в компании Укртатнафта, владевшей Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.
Разбирательство проходило под эгидой Постоянная палата третейского суда в Гааге. В 2023 году арбитраж признал, что доля татарстанского ведомства была изъята по решениям украинских судов, и обязал Киев выплатить компенсацию.
Теперь украинская сторона добивается отмены этого решения во французской судебной инстанции. По данным ресурса, рассмотрение дела ожидается в ближайшие месяцы.
