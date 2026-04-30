Большой пожар в Канске тушили 2 часа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в Канске случилось загорание сухой травы по вине неизвестных людей.
На ликвидацию происшествия прибыл сотрудники МЧС и спасатели Канского поисково-спасательного отряда.
На тушение ушло около двух часов, сообщают в КГКУ «Спасатель».
При обнаружении возгорания звоните по телефонам 101 или 112.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше