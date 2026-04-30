Bloomberg: Военные США запросили гиперзвуковое оружие для ударов по Ирану

По информации газеты The Wall Street Journal, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной блокаде Ирана, так как возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом. Чиновники указали, что американский лидер посчитал альтернативные сценарии — возобновление авиаударов или полный выход из конфликта — более опасными по сравнению с продолжением блокады.