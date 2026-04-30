Bloomberg: Военные США запросили гиперзвуковое оружие для ударов по Ирану

Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов запросило отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного удара по Ирану. Об этом в среду, 29 апреля, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
— В заявке на развертывание войск такой шаг обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости высокоточных систем, — сказано в статье.
Источник уточнил, что решение по данному запросу еще не приняли.
Если запрос одобрят, то это станет первым развертыванием американской гиперзвуковой ракеты, несмотря на то, что она еще не полностью готова к боевому применению, отметило агентство.
По информации газеты The Wall Street Journal, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной блокаде Ирана, так как возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом. Чиновники указали, что американский лидер посчитал альтернативные сценарии — возобновление авиаударов или полный выход из конфликта — более опасными по сравнению с продолжением блокады.