Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам объяснили, чем опасны перекусы на бегу

На ходу чаще всего перекусывают фастфудом.

Специалисты красноярского Роспотребнадзора рассказали, чем опасна привычка есть второпях.

Отмечается, что быстрый приём пищи заставляет человека хуже пережёвывать еду, что создаёт повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, сигнал насыщения доходит до мозга только через 20 минут — в спешке это чувство просто не успевает наступить, и человек съедает лишнее.

Ещё одна проблема: на ходу чаще всего перекусывают фастфудом и высококалорийными продуктами, а не полноценной полезной едой.

В ведомстве подчёркивают: приём пищи — это не просто про еду, но и про отдых. Когда человек ест на бегу, он лишает себя возможности остановиться, расслабиться и набраться сил. Это повышает уровень стресса и утомляемости.

Если отказаться от быстрых перекусов невозможно, эксперты советуют выбирать более полезные варианты — орехи, фрукты, овощи или заранее приготовленную домашнюю еду. Даже в жёстком цейтноте стоит выделить несколько минут на спокойное пережёвывание.

