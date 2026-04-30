Пенсии за май в Новосибирске придут досрочно

Из-за майских праздников выплата пенсий части горожан сдвинулась: те, кто получает деньги на карту с 1 по 3 число, смогут снять их уже до 30 апреля. С 3 мая банки вернутся к обычному графику. Доставка через «Почту России» начнётся со 2 мая и продлится до 25-го.
С 1 мая 80-летние пенсионеры (тем, кому март исполнилось 80) в беззаявительном порядке получат ежемесячную доплату 9 584,69 рубля — это удвоенная фиксированная часть страховой пенсии. Также проиндексируют выплаты тем, кто недавно уволился, и пересчитают пенсию при предоставлении документов о новом стаже.
Детские пособия за май семьям перечислят досрочно — до конца апреля.