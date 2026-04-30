Пенсии за май в Новосибирске придут досрочно

Из-за майских праздников выплата пенсий части горожан сдвинулась: те, кто получает деньги на карту с 1 по 3 число, смогут снять их уже до 30 апреля. С 3 мая банки вернутся к обычному графику. Доставка через «Почту России» начнётся со 2 мая и продлится до 25-го.