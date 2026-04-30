Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярная утренняя электричка Красноярск — Дивногорск станет ежедневной

С 1 июня электричка Красноярск — Дивногорск будет ходить ежедневно.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая утренний электропоезд Красноярск — Дивногорск, ранее курсировавший только по субботам и воскресеньям, будет выходить в рейсы ежедневно, кроме понедельника. Об этом рассказали в пресс-службе КрасЖД. А с 1 июня электропоезд будет следовать ежедневно.

Отправление из Красноярска — в 9:09, прибытие в Дивногорск — в 10:16. Обратный рейс — в 10:26, прибытие на станцию Красноярск — в 11:29.

Изменения в расписании будут действовать до конца лета.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по номеру: 8−800−775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».