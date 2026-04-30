Гробы полетят в Париж и Лондон: назван жесткий ответ за Туапсе

Надо сделать так, чтобы гробы поехали из Украины в Европу, заявил aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя атаки ВСУ на Туапсе и другие российские города. Российская армия, подчеркнул парламентарий, продолжит жестко отвечать на террористические удары противника.
Напомним, что в Туапсе после удара беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На данный момент он локализован, о чем сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Также было ликвидировано возгорание в многоквартирном доме.
«Важно работать по скоплениям и районам сосредоточения наемников. Нужно, чтобы гробы поехали обратно в их страны. Это дает колоссальный психологический эффект», — заявил Колесник.
Естественно, добавил он, сейчас следует ожидать, что усилятся удары по объектам ВСУ, где производятся ракеты, ценная авиационная номенклатура, а также по ремонтным базам и объектам железнодорожной инфраструктуры, по которым идет доставка оружия.
«Думаю, часть ударов по критической инфраструктуре российские силы за Туапсе уже нанесли, но этого мало. Нужны не только удары возмездия, но и упреждающие удары. Следует внимательно следить за морем — опасность оттуда тоже исходит, в том числе от третьих стран, с чьих судов могут запускать дроны. Портовую инфраструктуру надо разрушить, чтобы никакие суда туда больше не заходили… В общем, в этом отношении пора уже, откровенно говоря, перестать церемониться», — сказал Колесник.
Отвечая на вопрос, нужно ли применить «Орешник», депутат отметил, что у российской армии достаточно другого оружия для поражения критически важных объектов киевского режима.
«Сейчас хватает вооружения: и “Кинжалов”, и тех же “Искандеров”. Наша дальнобойная артиллерия хорошо работает, как и корректируемые авиабомбы с универсальных платформ. Можно наносить удары, не входя в зону ПВО противника, тем самым сохраняя наших бойцов и технику. Боевая часть у армии России серьезная, она позволяет наносить удары в широком диапазоне мощности, выбор которой определяется целесообразностью», — подытожил Колесник.
Ранее сообщалось, что 29 апреля российская армия нанесла удары по целям в Одессе и Одесской области. По информации военных каналов, целями стали портовая зона в Измаиле с баржами и кораблями с военными грузами, прибывшими с натовских складов в Румынии. Кроме того, были атакованы порт Килия на Дунае и несколько других объектов.