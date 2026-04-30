Очередная партия скандальных материалов, тайно записанных в квартире друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, была вброшена в информационное пространство 29 апреля изданием «Украинская правда». Слив обнажил новые эпизоды коррупции в политической кухне Украины: от переговоров о внесении многомиллионного залога за вице-премьера Алексея Чернышова до задержек с поставками бронежилетов для армии.
По мнению члена совета движения «Другая Украина», политолога Василия Вакарова, которое он выразил в интервью aif.ru, публикация является прямым сигналом главе киевского режима из Соединенных Штатов. Цель — жесткое принуждение Владимира Зеленского к миру.
Шантаж голосом.
В объективе прослушки оказались ключевые фигуры украинской власти: первый помощник президента Сергей Шефир и секретарь СНБО Рустем Умеров. Но главная интрига таится в том, чьих голосов на пленках пока нет. По словам политолога Вакарова, перед Зеленским выстроили «красную линию», за которую ему лучше не заходить.
Если Зеленский продолжит тактику затягивания военных действий, в следующий раз публичными станут разговоры с его личным участием.
«Это выглядит как последнее предупреждение Зеленскому. Если он не изменит свою позицию, то в следующий раз будут опубликованы разговоры с его участием. Тогда его просто припрут к стене. И станет очевидно, что он участвовал в этих разговорах с Миндичем, принятии решений, ему не удастся отвертеться от этих событий», — подчеркнул Вакаров.
Одно дело — догадки и слухи о коррупции в верхах, и совсем другое — документальные аудиосвидетельства, отметил эксперт.
Они просто не способны думать и говорить на мове.
Журналист, зачитывавший стенограммы, акцентировал внимание на одной детали: все фигуранты «пленок Миндича» — от олигархов до глав силовых ведомств — общаются исключительно на русском языке. Это стало ударом по многолетнему мифу, который киевский режим насаждает внутри страны и за ее пределами.
«Существует большой миф по поводу украинского языка на Украине… Это неправда — люди продолжают общаться на нём. Всё окружение Зеленского — это русскоязычные люди из Кривого Рога и Киева. Когда они хотят говорить на языке, который действительно понимают и на котором могут выразить свои мысли, они тут же переходят на русский. Зеленскому, чтобы сказать по-украински то, что он думает на русском, нужно переводить у себя в голове, и у него это плохо получается», — пояснил эксперт.
Воры-временщики: зачем им чужой язык и чужая страна.
Однако языковой вопрос, по мнению политолога, — лишь верхушка айсберга. Анализируя содержание переговоров (откаты в энергетике, строительство элитного поселка для «своих», распил оборонных бюджетов на бронежилетах), Вакаров приходит к жесткому выводу об истинном отношении этой группы к Украине.
«Им начхать на украинскую культуру, украинский язык и на Украину в целом. Это люди, которые временно находятся на территории страны. Их цель — нажиться, ограбить и соскочить, уехать. Недвижимость они покупают не на Украине. Это просто временщики», — подытожил Вакаров.
Публикация записей вскрыла двойную игру: перед телекамерами эти люди носят вышиванки и говорят на «мове», а в решающий момент, когда нужно делить бюджеты и договариваться об уходе от ответственности, переходят на родной русский, чтобы их мысли лруг другу были поняты абсолютно точно — без переводчиков и ошибок в сиюминутной выгоде.