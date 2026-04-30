Россиянам напомнили о двойной оплате за работу в период майских праздников

Сотрудникам, работающим 1 и 9 мая, должны выплатить не менее чем в двойном размере от их обычной ставки за час или день. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«За работу в праздничные дни (в 2026 году это 1 и 9 мая) работнику обязаны выплатить не менее чем в двойном размере от его обычной оплаты за час или день», — сказала она в интервью ТАСС.
Подольская уточнила, что у работника есть альтернатива. Вместо двойной оплаты он может выбрать обычную оплату и дополнительный день отдыха, подав соответствующее заявление. При этом работодатель не вправе навязывать этот вариант.
Эксперт добавила, что работа в перенесенные выходные дни оплачивается по повышенным ставкам. Однако в этом случае речь идет именно о статусе выходного дня, а не праздничного.
Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили объединить майские праздники в непрерывный период с 1 по 9 мая. Член ОП РФ Владислав Гриб отметил, что это может произойти за счет сокращения январских каникул на 3−4 дня.