Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о сокращении военного контингента в ФРГ являются чёрной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца.
«Чёрная метка для барахтающегося Мерца», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Напомним, Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ. По его словам, Соединённые Штаты примут это решение в «короткий период времени».
Трамп заявлял, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.
По словам Дмитриева, Североатлантический альянс может ждать мрачное будущее. Он отметил, что это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.