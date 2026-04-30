Дмитриев назвал слова Трампа о контингенте в ФРГ чёрной меткой для Мерца

Слова президента США Дональда Трампа о сокращении контингента в ФРГ являются чёрной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о сокращении военного контингента в ФРГ являются чёрной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Чёрная метка для барахтающегося Мерца», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Напомним, Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ. По его словам, Соединённые Штаты примут это решение в «короткий период времени».

Трамп заявлял, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.

По словам Дмитриева, Североатлантический альянс может ждать мрачное будущее. Он отметил, что это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше