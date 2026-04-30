Врач Онищенко оценил риск для россиян заразиться новым смертельным вирусом

В африканском государстве Бурунди зафиксировали вспышку неизвестного заболевания. Летальность составляет около 14%. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru рассказал, опасен ли этот вирус для россиян.
По информации ВОЗ, с 30 по 31 марта текущего года зарегистрировано 35 случаев неизвестного вируса в Бурунди, из них пять пациентов скончались.
В Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний отметили, что тестирование образцов больных показало отрицательный результат более чем на 200 известных патогенов, среди которых вирусы Эбола и Марбург, лихорадка долины Рифт и другие.
Роспотребнадзор отправил своих специалистов в африканскую страну по запросу местного Минздрава.
«Россияне, слава Богу, не часто выбирают Бурунди в качестве сраны для посещения. Хотя, может, какие-то поездки и совершаются. Учитывая сложную логистику и отсутствие минимального комфорта, случаи посещения минимальны. Кроме того, последний пациент с этим заболеванием был зафиксирован 11 апреля, это почти три недели назад. Это говорит о том, что вспышка уже закончилась. Прошло как минимум три инкубационных периода», — отметил врач.
Онищенко при этом отметил, что поездка в страну российских специалистов будет полезной, поскольку позволит собрать новые данные о заболевании.
«Для наших врачей это будет полезная поездка, своеобразный тренинг. И, конечно, мы поможем разобраться местным специалистам. Факт приглашения наших специалистов во всех смыслах положительный», — добавил Онищенко.
Ранее стали известны основные симптомы нового смертельного вируса.