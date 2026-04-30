В Перми туроператорам напомнили правила безопасности перед летним сезоном

Соблюдение требований спасателей помогает снизить риск происшествий во время отдыха.

Источник: Комсомольская правда

Накануне сезона активного отдыха в Пермском крае прошла встреча гидов-проводников и представителей туриндустрии. Её организовало региональное Минтуризма на площадке краевого управления МЧС.

Участникам провели экскурсию по подразделениям ведомства. Они побывали в Центре управления в кризисных ситуациях, где регистрируют туристические группы, а также посетили пожарную часть, познакомились со спасательной техникой и работой испытательных лабораторий.

В завершение сотрудники МЧС рассказали о возможных рисках для туристов в летний период и напомнили о правилах безопасности. Отдельно обсудили подготовку маломерных судов перед выходом на воду и необходимость заранее регистрировать туристические группы перед маршрутами.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение этих требований помогает снизить риск происшествий во время отдыха.

