Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре полицейские вручили паспорта матери и сыну из Казахстана

В Комсомольске-на-Амуре мать и сын стали гражданами России.

Источник: Комсомольская правда

В отделе по вопросам миграции УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре состоялась торжественная церемония вручения паспортов иммигрантам, решившим воссоединиться с родственниками, которые живут в городе с 2022 года. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В этом году иностранные граждане обратились с заявлением о приёме в гражданство России. Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю в кратчайшие сроки оформили все необходимые документы.

После принятия Присяги начальник УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре полковник полиции Игорь Кожевников вручил паспорта и Конституцию Российской Федерации новым гражданам, поздравив их с этим значимым событием.

Заместитель начальника УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре — начальник отдела по вопросам миграции подполковник полиции Наталья Гончарова пожелала им достойно нести звание российских граждан. Она подчеркнула, что вместе с правами новый статус влечёт за собой соблюдение обязанностей, возложенных на граждан Российской Федерации, и даёт возможности для дальнейшего развития и самореализации.

Выходцы из Казахстана, получившие российские паспорта, выразили благодарность полицейским за оказанное внимание и квалифицированную помощь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru