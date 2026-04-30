В Комсомольске-на-Амуре полицейские вручили паспорта матери и сыну из Казахстана

В отделе по вопросам миграции УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре состоялась торжественная церемония вручения паспортов иммигрантам, решившим воссоединиться с родственниками, которые живут в городе с 2022 года. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В этом году иностранные граждане обратились с заявлением о приёме в гражданство России. Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю в кратчайшие сроки оформили все необходимые документы.
После принятия Присяги начальник УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре полковник полиции Игорь Кожевников вручил паспорта и Конституцию Российской Федерации новым гражданам, поздравив их с этим значимым событием.
Заместитель начальника УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре — начальник отдела по вопросам миграции подполковник полиции Наталья Гончарова пожелала им достойно нести звание российских граждан. Она подчеркнула, что вместе с правами новый статус влечёт за собой соблюдение обязанностей, возложенных на граждан Российской Федерации, и даёт возможности для дальнейшего развития и самореализации.
Выходцы из Казахстана, получившие российские паспорта, выразили благодарность полицейским за оказанное внимание и квалифицированную помощь.
