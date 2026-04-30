Народная программа «Единой России» станет рабочим планом для Красноярского края

Партия «Единая Россия» провела в краевом центре отчетно-программный форум «Есть результат!». В масштабном мероприятии приняли участие руководители исполнительной и законодательной власти региона, местных отделений партии, общественники и ветераны СВО. В апреле текущего года в территориях региона работали выездные группы. Их участники изучали и разбирались в различных актуальных для жителей сферах жизни: здравоохранение, образование, культура, благоустройство, сельское хозяйство, спорт, социальная поддержка, кадры для края, ЖКХ, развитие Арктики, помощь участникам СВО и их семьям. Представители партии, народные избранники и главы округов совместно с местными жителями провели обсуждение результатов реализации народной программы, с которой «Единая Россия» участвовала в выборах 2021 года. Программа была разработана исходя из предложений жителей Красноярского края, общее количество которых превысило отметку в 40 тысяч инициатив. Защита. Забота. Ответственность — этим девизом мы руководствуемся в своей работе. За пять лет построили и отремонтировали более 2 600 объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, благоустройства. Депутаты краевого парламента приняли 821 социально важный законопроект. Доходы края выросли практически вдвое, при этом здравоохранение, образование, социальная политика — это почти 60% нашего бюджета. Сейчас приступаем к формированию следующего программного документа и каждый, кто пойдет сегодня к избирателям, должен быть в прямом контакте с людьми, должен знать и четко понимать болевые точки территорий. Основываясь на наказы людей, народная программа станет рабочим планом для Красноярского края, — сообщил губернатор Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения партии Михаил Котюков. Форум превратился в площадку, где были озвучены и обсуждены первые предложения, поступившие от жителей региона во время поездок представителей рабочих групп по округам края. Наибольшее внимание граждане уделили вопросам поддержки семей с детьми, развития инфраструктурных объектов, охраны окружающей среды, обеспечения доступности качественного медицинского обслуживания, образования и социальных услуг. От «Единой России», как от партии власти, жители ждут информации и отчета о проделанной работе. Мы продолжим встречи в трудовых коллективах, с нашими избирателями, в приемных партии на местах, чтобы рассказать об итогах, а самое главное — сформировать перечень наказов и поручений на следующую пятилетку, — подчеркнул председатель Заксобрания края, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Додатко. На сайте естьрезультат.рф продолжается прием предложений для формирования народной программы на следующие 5 лет. Также отметим, что в ходе работы форума глава региона Михаил Котюков вручил руководителю краевого партийного гуманитарного центра Инне Рычковой знак ЛНР «За гуманитарную помощь».