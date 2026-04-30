В Красноярске НЦ «Россия» подготовил масштабную программу ко Дню Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Национальный центр «Россия» в Красноярске представил программу мероприятий к Дню Победы. В нее вошли выставки, лекции, кинопоказы, экскурсии и встречи с участниками и свидетелями событий.
30 апреля пройдет книжный обзор «Непридуманные истории о Великой войне» для школьников.
5 мая запланированы тематические события, в том числе лекция «Еда во времена войны», игра «Наша Победа», «Урок Победы», а также встречи, посвященные фронтовым суевериям и квиз для школьников.
7 мая в программе — открытый диалог с участником проекта «Знание. Герои», уроки мужества от Дома офицеров и лекторий Российского общества «Знание».
9 мая в центре пройдет трансляция Парада Победы, затем состоится кинопоказ фильма «Тыловики.РФ». Вечером запланирована акция «Лучи Победы».
Большинство мероприятий открыты для свободного посещения, на отдельные события требуется предварительная регистрация на сайте Национального центра.
