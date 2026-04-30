В СПбГУ создали метод диагностики урологических патологий с помощью смартфона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обучили нейросеть анализировать параметры мочеиспускания по видео со смартфона. По точности метод не уступает существующим, но при этом не требует поездки в клинику и позволяет быстрее обнаружить заболевание, сообщили ТАСС в пресс-службе СПбГУ.
«С помощью искусственного интеллекта мы вычисляли максимальную скорость потока мочи по видео пациента, а объем выделенной мочи оценивал независимый эксперт, не знавший результатов урфлоуметрии. В результате новый метод не уступал стандартному по точности измерений», — привели в пресс-службе слова заместителя главного врача по медицинской части Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова, профессора кафедры урологии СПбГУ Наримана Гаджиева.
Уточняется, что симптомы нижних мочевыводящих путей — это комплекс нарушений, включающий учащенное мочеиспускание или его затрудненное начало, ночные позывы, слабую струю, чувство неполного опорожнения и недержание мочи. По данным ученых, этим недугом страдают более двух миллиардов человек во всем мире.
В пресс-службе отметили, что для диагностики таких состояний сегодня используется урфлоуметрия — неинвазивный метод, позволяющий оценить ключевые параметры мочеиспускания, такие как его скорость, ощущения, цвет и вид мочи. На основе этих показателей врачи принимают решение о наличии или отсутствии патологий. Однако этот метод может быть использован только в стационаре и не всегда точен. Поэтому международный коллектив ученых под руководством специалистов СПбГУ разработал новый метод диагностики на основе искусственного интеллекта с использованием обычного смартфона.
Как рассказали в вузе, в исследовании нового метода поучаствовали 103 мужчины 48−79 лет с симптомами нижних мочевыводящих путей. Каждый прошел диагностику двумя методами одновременно: стандартной весовой урфлоуметрией и новым подходом — видеозаписью мочеиспускания на смартфон с последующим анализом с помощью ИИ. Выяснилось, что диагностика с помощью смартфона дает практически те же результаты, что и стандартное оборудование в больнице.
Исследователи также сравнили конкретные показатели двух методов. Так, разница в значениях максимальной скорости потока между смартфоном и стандартным аппаратом оказалась минимальной — в среднем всего 0,04 миллилитра в секунду. Такое отклонение не имеет клинического значения и находится в пределах погрешности самого традиционного метода. Точность каждого отдельного измерения оценивалась с помощью показателя средней абсолютной процентной ошибки, который составил 4%.