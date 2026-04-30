Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СФ напомнили о праве родителей контролировать питание в школьных столовых

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что существуют «специальные механизмы» такого контроля.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Родители имеют право контролировать качество питания в школах для своих детей, в том числе объем порций и вкусовые характеристики. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Родители сейчас имеют возможность проконтролировать качество школьного питания. Более того, в школьных столовых обязательно должно быть представлено контрольное блюдо, которое сегодня изготовлено, и любой родитель должен видеть: правильный ли объем, вкусно или невкусно», — сказала она, отвечая на вопрос о том, как родители могут проследить за качеством школьных обедов.

По ее словам, существуют «специальные механизмы» родительского контроля за организацией такого питания.