В СФ напомнили о праве родителей контролировать питание в школьных столовых

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Родители имеют право контролировать качество питания в школах для своих детей, в том числе объем порций и вкусовые характеристики. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
«Родители сейчас имеют возможность проконтролировать качество школьного питания. Более того, в школьных столовых обязательно должно быть представлено контрольное блюдо, которое сегодня изготовлено, и любой родитель должен видеть: правильный ли объем, вкусно или невкусно», — сказала она, отвечая на вопрос о том, как родители могут проследить за качеством школьных обедов.
По ее словам, существуют «специальные механизмы» родительского контроля за организацией такого питания.