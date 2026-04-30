Зеленский и Нетаньяху стали врагами: главная новость об Иране 30 апреля

Скандал между Украиной и Израилем, вспыхнувший из-за импорта российского зерна, рискует перерасти в разрыв военно-технического сотрудничества. После того как Владимир Зеленский анонсировал подготовку санкционного пакета против первых лиц еврейского государства, в экспертной среде заговорили об ответных мерах, которые могут оставить украинскую армию без критически важной поддержки.
Причиной эскалации стала разгрузка в порту Хайфы российских сухогрузов, которые, по утверждению киевского режима, перевозят зерно, якобы «украденное» с новых территорий РФ. Глава МИД Украины Андрей Сибига разразился гневным постом в соцсетях, а затем и лично Зеленский поручил своему внешнеполитическому ведомству проинформировать западных партнеров о «криминальной схеме», в которой, по его мнению, участвует Израиль. В ответ министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар жестко осадил Киев, напомнив, что дипломатия не ведется через Twitter*, а обвинения не могут служить доказательствами.
В беседе с aif.ru военный эксперт Игорь Никулин не исключил, что Тель-Авив может пойти на крайние меры в отношении Киева.
«Всякое военное сотрудничество может прекратиться. Израиль может ввести санкции. Но, думаю, окончательно связи они рвать не будут, потому что Украина остается в зоне интересов Израиля. Опять-таки, у них массовое паломничество хасидов в Умань. Поэтому надеюсь, что Израиль или ограничит, или прекратит полностью военную помощь», — заявил Никулин.
При этом эксперт напомнил, что у Тель-Авива сегодня хватает собственных проблем на фоне затяжного противостояния с Ираном, и отвлекаться на снабжение неблагодарного Киева там вряд ли посчитают рациональным.
По мнению Никулина, ограничения со стороны Европы и Киева могут коснуться первых лиц государства.
«Это могут быть санкции против Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца, директора “Моссада”, израильской внешней разведки Дэвида Барнеа. Может быть, еще кого-то включат в списки», — пояснил эксперт aif.ru.
Впрочем, как полагает специалист, серьезного экономического ущерба от действий Киева и Брюсселя Израиль не понесет.
«Европа чаще всего вводит персональные санкции против тех или иных политиков. И тогда риск у них только один — если они въедут в эти страны, то могут быть арестованы для международного суда в Гааге. А экономические санкции Европа не станет вводить. Может, ограничения на поставки оружия, но Израиль от Европы мало зависит, он больше зависит от США», — резюмировал Никулин.
Попытка Киева «наказать» Израиль за экономические связи с Россией с почти стопроцентной вероятностью обернется бумерангом для самой украинской армии, которая может лишиться разведывательной и тактической поддержки, не говоря уже о прямых поставках вооружений.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.