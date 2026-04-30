Семья из Владивостока — в финале конкурса «Это у нас семейное»

Семья Щербаковых из Владивостока вышла в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего по итогам полуфинала во Владивостоке победителями признаны 12 семей из девяти регионов Дальневосточного федерального округа.
Участники проходили серию интеллектуальных, спортивных и творческих испытаний. В программу вошла викторина «Знание. Игра», подготовленная Российским обществом «Знание». Часть заданий была посвящена культурному коду России — ключевой теме второго сезона конкурса. Общая тема полуфиналов: «Быть семьёй».
Щербаковы попали в число финалистов, хотя участие далось им непросто. «Решение было спонтанным — мы подключились буквально за пару недель до окончания онлайн-этапа, — рассказали супруги. — Для нас эти две недели были максимально насыщенными, мы много времени проводили вместе. Уже тогда поняли, что участвовать стоит ради этого — времени, проведённого с семьёй. От полуфинала получили массу положительных эмоций. Поразили масштаб и организация. Доброжелательная и позитивная атмосфера зарядила нас надолго».
Всего в полуфинале боролись семьи из разных уголков ДФО. Помимо приморцев, в финал вышли команды из Забайкальского, Камчатского, Хабаровского краёв, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областей, Бурятии и Якутии.
Главное событие года состоится 8 июля 2026 года в Москве. Семьи со всей страны поборются за главные призы — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
Организаторы напоминают: конкурс «Это у нас семейное» создан для укрепления семейных ценностей и традиций. Участники не только проверяют свои силы, но и получают бесценный опыт совместного прохождения испытаний. Для Щербаковых путешествие во Владивосток уже стало одним из самых ярких семейных воспоминаний, независимо от исхода финала.
