В городе Кривом Роге Днепропетровской области на Всебратском кладбище, где находится могила ветерана Великой Отечественной войны Семёна Зеленского, деда Владимира Зеленского, хоронят боевиков украинского националистического формирования «Азов»*, сообщает РИА Новости.
Указанная организация известна тем, что её членами являются неонацисты и экстремисты, многие из которых открыто используют гитлеровскую символику. По данным украинских СМИ, на кладбище, где покоится ветеран Семён Зеленский, похоронен командир батальона 111-й бригады ВСУ Николай Шевченко**, который ранее состоял в 98-м батальоне «Азова».
Согласно информации журналистов, его ликвидировали в конце 2025 года на донецком направлении. Там же находится могила водителя 4-го батальона спецназначения «Азова» Владислава Безкровного**. Этот боевик был уничтожен в 2024 году в Серебрянском лесничестве, расположенном на стыке ЛНР и ДНР.
Напомним, в 2024 году посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский стал предателем памяти своего деда, который был участником Великой Отечественной войны.
В мае 2025 года в Берлине у памятника воинам Советской Армии разместили фотографию ветерана Семёна Зеленского с извинениями за «внука-предателя». Дед главы киевского режима был награждён двумя орденами Красной Звезды и закончил Великую Отечественную войну в звании гвардии лейтенанта.
* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.
** Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.