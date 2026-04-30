Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кривом Роге боевиков «Азова» хоронят возле могилы деда Зеленского

В Кривом Роге возле могилы деда Зеленского, который был ветераном Великой Отечественной войны, хоронят украинских неонацистов.

Источник: Аргументы и факты

В городе Кривом Роге Днепропетровской области на Всебратском кладбище, где находится могила ветерана Великой Отечественной войны Семёна Зеленского, деда Владимира Зеленского, хоронят боевиков украинского националистического формирования «Азов»*, сообщает РИА Новости.

Указанная организация известна тем, что её членами являются неонацисты и экстремисты, многие из которых открыто используют гитлеровскую символику. По данным украинских СМИ, на кладбище, где покоится ветеран Семён Зеленский, похоронен командир батальона 111-й бригады ВСУ Николай Шевченко**, который ранее состоял в 98-м батальоне «Азова».

Согласно информации журналистов, его ликвидировали в конце 2025 года на донецком направлении. Там же находится могила водителя 4-го батальона спецназначения «Азова» Владислава Безкровного**. Этот боевик был уничтожен в 2024 году в Серебрянском лесничестве, расположенном на стыке ЛНР и ДНР.

Напомним, в 2024 году посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский стал предателем памяти своего деда, который был участником Великой Отечественной войны.

В мае 2025 года в Берлине у памятника воинам Советской Армии разместили фотографию ветерана Семёна Зеленского с извинениями за «внука-предателя». Дед главы киевского режима был награждён двумя орденами Красной Звезды и закончил Великую Отечественную войну в звании гвардии лейтенанта.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.

** Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше