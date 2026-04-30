Мошенники атакуют россиян с помощью смс-бомбинга

В арсенале у мошенников появился новый метод — SMS-бомбинг. При нем телефон жертвы забивают множеством сообщений за короткий срок. Об этом предупредили РИА Новости в лаборатории Servicepipe.
«Атака идет следующим образом: специальные программы массово вводят номер телефона жертвы на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате человеку на телефон обрушивается шквал смс-сообщений с кодами подтверждения», — рассказал источник.
В момент паники владельца телефона с ним связывается злоумышленник под видом службы безопасности. Потом он убеждает абонента сообщить конфиденциальную информацию или перевести деньги на якобы безопасный счет для предотвращения взлома.
