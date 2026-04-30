Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25-градусное тепло заглянет в Красноярск на выходных

Самая высокая температраутра воздуха с начала этого года установится в субботу, 2 мая.

В период с 30 апреля по 2 мая красноярцы почувствуют «дыхание лета» — в городе установится очень теплая погода.

Так, в четверг и нерабочую пятницу днем температура воздуха составит +20, +22 °C. А в субботу разные синоптики обещают +23, +25 °C. По ночам будет от +5 до +9 °C.

Атмосферное давление будет колебаться: сначала высокое, потом — в передал нормы и низкое. В целом погода будет комфортной: в прогнозе небольшая облачность, без осадков, ветер — переменный, умеренный.

Но в воскресенье, 3 мая, ожидается порывистый западный ветер до 13 м/с, небольшой дождь и понижение дневной температуры до +15, +17 °C.

По предварительным данным, следующая рабочая неделя в Красноярске начнется с ночных +3 °C и дневных +12 °C.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.