Дмитрий Демешин: Людей не интересует бумажная текучка, им нужен результат

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в среду, 29 апреля, представил депутатам Законодательной Думы ежегодный отчёт о результатах деятельности правительства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Глава региона поблагодарил парламентариев за совместную работу: в прошлом году все 60 законодательных инициатив, которые внес глава региона, депутаты поддержали. И все это делается для людей.
— Как подчёркивает наш президент Владимир Владимирович Путин, людей не обманешь, — сказал губернатор. — Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересуют бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь. И не когда-нибудь, а сейчас. Заботу власти должен чувствовать каждый наш житель — ведь как не раз я говорил: окраин у нас нет.
Губернатор с особой гордостью отметил, что наша экономика не просто стабильна, но показывает устойчивое развитие. Так, оборот организаций края увеличен в 1,3 раза. По валовому региональному продукту перешагнули планку в 1,7 трлн рублей. Задача на 2026-й год — достичь показателя в 1,9 трлн рублей.
Растут поступления в казну Хабаровского края: собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета превысили 222 млрд рублей, рост — на 20%, это с плюсом на 37 млрд рублей.
Промышленность — ключевая сфера экономики региона, которая приносит доходы и обеспечивает рабочие места, а это — благосостояние наших жителей.
По темпам промышленного производства край завершил 2025-й год с ростом на 18,2%. Это второе место по стране. В природно-ресурсном комплексе отмечаются рекорды по добыче золота, олова, меди.
Дмитрий Демешин констатировал, что многое сейчас в регион завозится извне. Нам нужны своя металлообработка, строительные материалы, оборудование, комплектующие.
— Неоднократно говорил, что занятость людей и подготовка трудовых ресурсов для наших предприятий — один из главных вопросов для нас, — отметил Дмитрий Демешин. — И его мы решаем. Так, безработица на историческом минимуме для Хабаровского края — 1,3%, это ощутимо меньше среднероссийского уровня.
В рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов в край переехали 238 квалифицированных специалистов из 51региона страны. Это позволило снизить кадровую напряженность в судостроении, добыче полезных ископаемых, нефтепереработке, авиаперевозках, здравоохранении, фармацевтике — и список можно продолжать.
С прошлого года работает бренд «Сделано в Хабаровском крае», объединивший 140 участников. Для них существует программа поддержки. Летом прошлого года в Москве открыли флагманский центр наших производителей. На столичных полках представлено более трёхсот наименований товаров. Готовим к открытию магазины в Калужской области, а также в Белоруссии и Китае.
Губернатор напомнил о масштабном проекте — будущем финансово-деловом центре «Хабаровск-Сити», который объединит на обновленной набережной жилую застройку, гостиничные комплексы, концертные залы, и, что самое главное, — социальные объекты, общественные пространства.
Первый застройщик приступил к реализации. Взял социальную нагрузку — школу на 1100 мест в микрорайоне «Строитель».
Благодаря сотрудничеству с компанией «Амур Минералс» появится новый большой спортивный многофункциональный комплекс.
— Не могу не сказать про новую жизнь наших городов благодаря масштабным мастер-планам, которые мы реализуем по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, — отметил Дмитрий Демешин. — В этом году начинаем реконструкцию Амурского и Уссурийского бульваров. В Комсомольске-на-Амуре — обновляем фасады, продолжаем ремонт ДК «Строитель», при поддержке федерального бюджета приступаем к восстановлению знакового для горожан ДК «Судостроитель».
Губернатор не раз акцентировал внимание на той мысли, что развивать Хабаровский край, строить большие планы, решать проблемы людей можно только, работая в одной команде: президент- руководство страны — руководство края- главы муниципалитетов- депутаты. Только так можно добиться успеха.