Второе унижение США: Иран нанес особенно болезненный удар

Иран послал Трампа. Игорь Коротченко объяснил, почему США не смогли уничтожить режим в Тегеране. Военный аналитик сказал, что будет происходить дальше на Ближнем Востоке и в Вашингтоне.

Источник: Аргументы и факты

Война в Персидском заливе, вопреки громким заявлениям Белого дома, обернулась для США чередой стратегических провалов. Попытка одним ударом обезглавить Иран и поставить его ресурсы под прямой контроль Белого дома захлебнулась. При этом в долгосрочной перспективе с экономической точки зрения для Вашингтона все может сложиться более-менее благополучно. Ситуацию в интервью aif.ru проанализировал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Несостоявшийся «венесуэльский сценарий».

По словам Коротченко, изначальный замысел американской администрации заключался в том, чтобы повторить успех в Южной Америке. Трамп стремился первым же ракетным ударом физически ликвидировать военное и политическое руководство Исламской Республики. Расчет строился на то, чтобы деморализовать элиты, спровоцировать внутренний хаос и привести к власти лояльных и прагматичных политиков, которые согласуют будущее страны исключительно с интересами Вашингтона.

«Смысл операции заключался в том, чтобы первым ударом уничтожить политическое и военное руководство Ирана, а затем стимулировать приход к власти более прагматичных сил. Объективно речь шла о том, чтобы, как и в случае с Венесуэлой, поставить под свой контроль нефтегазовые ресурсы Ирана», — пояснил Коротченко.

Цели были очевидны: навсегда снять фактор иранской угрозы для американских баз в регионе и обеспечить безопасность Израиля. Однако план провалился. Встретив асимметричный ответ, основанный на тактике «мозаичной обороны», США не смогли пробить брешь в государственном каркасе Ирана. Надежды на бунты против режима не оправдались — иранское общество консолидировалось вокруг нового руководства и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Отказ от сделки и игры вдолгую.

Устойчивость Тегерана оказалась не только военной, но и политической. Иран отказался вести переговоры на невыгодных для себя условиях. Как подчеркнул аналитик, в Тегеране прекрасно понимают уязвимость Трампа перед лицом внутреннего календаря — приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс и борьба за политическое выживание.

«Иран отказался от переговоров с Вашингтоном. Тегеран понимает: время играет против американского президента. У него впереди и собственное восьмидесятилетие, и 250-летие США, а самое главное — промежуточные выборы… Поэтому иранцы Трампа, мягко говоря, послали», — отметил Коротченко.

Ставкой в игре становится контроль над Ормузским проливом. По словам аналитика, Иран способен превратить эту водную артерию в свой «Суэцкий канал», взимая плату за безопасный проход танкеров вдоль побережья. Это делает режим санкций бессмысленным и ставит США перед выбором между эскалацией и негласным признанием новых правил игры.

Теневая победа: демонтаж ОПЕК.

При этом, считает Коротченко, с точки зрения долгосрочных последствий переформатирование рынка углеводородов работает в пользу Трампа. Перекрытие логистических цепочек из зоны Персидского залива делает страны Евросоюза крайне уязвимыми и зависимыми от поставок из США. Американские компании выигрывают от роста цен, в то время как старые схемы экспорта разрушены. Наиболее ярким свидетельством тектонических сдвигов стала ситуация с ОПЕК.

«Сегодня Объединённые Арабские Эмираты заявили о выходе из этой организации. Очевидно, что в дальнейшем они будут координировать свою ценовую и сбытовую политику напрямую с Вашингтоном, — подчеркнул аналитик. — Всё это работает на задачу Трампа — поставить ключевые страны-производители углеводородов под свой контроль».

Фактор Москвы: ставка на транспортный узел.

Пока Трамп несет политические потери на Ближнем Востоке и торгуется за мировую конъюнктуру, Россия последовательно выступает за сохранение нынешнего иранского режима. Для Москвы Тегеран — важный элемент инфраструктурной и военной безопасности, особенно в контексте транспортного коридора «Север — Юг».

По словам аналитика, именно Россия, в отличие от пассивных в этом вопросе ШОС и БРИКС, прямо и последовательно поднимает иранскую тему в международной повестке.

«Для России Иран является важным партнером и в энергетической, и в транспортной, и в военно-промышленной сфере», — резюмировал Коротченко, добавив, что Москва приложит максимум усилий для укрепления новых властей в Тегеране.

В конечном счете, по мнению собеседника издания, Трамп сейчас озабочен не столько реальным положением дел на фронтах, сколько политическим маркетингом. Останется Ормузский пролив перекрытым или будет разблокирован — в преддверии выборов любой итог будет подан Белым домом как эпохальная победа. Главная задача Трампа — пройти без потрясений внутриполитический рубеж, и в этой логике война из реальной плоскости окончательно переходит в плоскость пиара и предвыборных обещаний.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше