Пенальти решили игру — «Атлетико» и «Арсенал» не выявили победителя

Мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал» не выявили победителя в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча 29 апреля на стадионе «Метрополитано» завершилась со счетом 1:1.

Игра прошла в закрытом темпе. Команды действовали осторожно, делая ставку на дисциплину и контроль пространства.

Счет открыли гости. Виктор Дьёкереш реализовал пенальти и вывел «Арсенал» вперед. После перерыва судья вновь указал на точку — Хулиан Альварес сравнял результат.

Во втором тайме инициатива чаще оставалась за хозяевами, но опасные моменты возникали эпизодически. Один из ударов Антуана Гризманна пришелся в перекладину. «Арсенал» действовал с оглядкой на оборону.

В концовке эпизод с возможным пенальти в пользу английского клуба пересмотрели с помощью видеоповтора и отменили. Решение закрепило ничью.

Судьба выхода в финал решится в ответной встрече, которая пройдет в Лондоне.

